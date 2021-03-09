Пытаясь навредить Медведчуку, Зеленский покушается на свободу слова и вводит жесткую цензуру, – "Репортеры без границ"

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По мнению международной неправительственной организации "Репортеры без границ" желание президента Украины Владимира Зеленского бороться с пропагандой не является оправданием для его санкций против оппозиции, в результате которых жертвами политической борьбы стали независимые телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний", а также журналисты, работавшие в этих медиа. Об этом говорится в статье на сайте международной организации.

Отмечается, что "Репортеры без границ" обеспокоены неправомерным применением санкций к оппозиционным телеканалам и призывают власти Украины к выполнению своих международных обязательств.

"Выражаем сожаление в связи с подобной эскалацией информационной войны. Хотя желание бороться с пропагандой является легитимным, это не оправдание применению цензуры, а запрет на деятельность телеканалов может спровоцировать новые нападения на журналистов. Подобное нарушение свободы слова противоречит международным обязательствам Украины. "Репортеры без границ" призывают власти искать другие способы защиты независимости и плюрализма прессы", – цитирует ресурс слова руководителя отдела "Репортеров без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанны Кавелье.

В статье подчеркивается, что украинские СМИ и работающие в них журналисты, все чаще становятся жертвами политической борьбы и незаконных действий национал-радикальных организаций.

"Через два дня после того, как был подписан указ, бывший глава одесского регионального отделения военизированного ультранационалистического движения "Правый сектор" Сергей Стерненко призвал опубликовать личные данные журналистов этих телеканалов", – говорится в материале.

В заключение "Репортеры без границ" подчеркнули, что Украина занимает 96 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из которых – журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела и от узурпации власти.