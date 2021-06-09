Пятый по счету: National Geographic признал существование нового океана

Тихий океан Фото из открытых источников

Его назвали Южным

National Geographic признал существование пятого океана-Южного. Об этом говорится на сайте телеканала.

Как отмечается, отныне он появится на картах американского телеканала National Geographic, транслирующего научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США.

По словам географа Национального географического общества Алекса Тейта, Южный океан давно признан учеными, но так как никогда не было согласия на международном уровне, его не признавали официально.

С 1915 года организация выпускает карты, где указано только четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.

Тем не менее, в феврале этого года американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований также официально признало Южный океан отдельным от других.

"Одним из самых больших последствий признания океана является образование. Студенты узнают информацию об океанском мире через те океаны, которые вы изучаете. Если вы не включите Южный океан, вы не узнаете о его особенностях и о том, насколько это важно", — пояснил ученый.

Новости по теме: Ученые в Тихом океане нашли новый вид "гигантских" ракообразных

Напомним, ранее мы писали, что уровень воды в Мировом океане поднимается быстрее, чем прогнозировали ранее. В связи с этим экологи призвали страны срочно уменьшить выбросы углерода в воздух.