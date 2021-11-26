Пять стран ЕС остановили авиасообщение с Югом Африки из-за нового штамма COVID-19

Украинская правда

В списке Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия

В европейские страны, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного вариант коронавируса с многочисленными мутациями, добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на европейские СМИ.

Как отмечается, Франция объявила о приостановке рейсов из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини на ближайшие 48 часов. Людей, которые бывали в этих странах в течение последних 14 дней, просят как можно быстрее сообщить о себе и прийти сдать тест.

Италия временно запретила въезд тем, кто бывал в этих странах в течение последних 14 дней.

Также Нидерланды запрещают рейсы из указанных стран с полудня 26 ноября. Жители Нидерландов смогут вернуться домой, но с самоизоляцией и двумя тестами. По словам министра здравоохранения, на момент принятия решения два рейса уже были в пути.

В Австрии по ограничениям, которые вступят в силу с полуночи, авиарейсы и въезд из указанных стран будет запрещен. Граждане Австрии смогут вернуться домой, но с требованием специальной регистрации, 10-дневного карантина и отрицательного теста.

Кроме того, Хорватия ввела запрет въезда, исключения возможны только с 14-дневным карантином и тестированием.

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Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасен, чем предыдущие, и устойчив к вакцинам, Однако который не является очень распространенным. Тогда было известно о 10 случаях этого штамма в трех странах. Он содержит 32 мутации.