Пять стран ЕС могут ввести новые COVID-ограничения на границе

Единственным возможным способом избежать ограничений является прививка как можно большей части населения

По словам Кулганека, пять стран не исключают введения новых коронавирусных ограничений при пересечении границ.

"Мы хотим сделать все, чтобы границы были открытыми. Единственным возможным способом избежать ограничений является прививка как можно большей части населения... Мы в то же время хотим гарантировать, что заранее сообщим друг другу о запланированных мероприятиях, чтобы не удивлять друг друга", - отметил политик.

Также он анонсировал создание рабочей координационной группы, которая должна будет вовремя информировать о новых возможных ограничениях в путешествиях (Украина граничит с двумя странами с С5 – Словакией и Венгрией).

"Невозможно 100%-но исключить, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации некоторые соседние страны могут снова ввести временное ограничение трансграничного движения. Это просто реальность", - добавил Якуб Кулганек.

Также дипломаты обсудили совместную борьбу с пандемией коронавируса, а также такие темы, как расширение ЕС за счет интеграции западнобалканских стран, сотрудничество в рамках Восточного партнерства и тому подобное.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль во время Часа вопросов к правительству заявил, что украинский COVID-сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел Украины продолжает работать над расширением географии действия документа.