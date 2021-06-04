Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2"

"Газпром" якобы уже готов к наполнению газом "Северного потока-2"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки газопровода "Северного потока-2", сообщает ТАСС.

"Сегодня успешно завершена прокладка труб первой нитки "Северного потока-2", - отметил он.

По словам Путина, произошло это сегодня после обеда. В частности, завершена линейная работа по газопроводу, включая морскую часть.

"Газпром" уже готов к наполнению газом "Северного потока-2".

При этом стоит заметить, что ранее в Кремле заявили, что Российская Федерация не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска трубопровода "Северный поток-2".