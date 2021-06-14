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Путин заявил о стягивании украинских войск к Донбассу

Президент РФ Владимир Путин

 ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина стягивает личный состав и технику в зону конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в интервью западному телеканалу NBC.

"Украина постоянно подтаскивала личный состав и технику в район конфликта на Донбассе и продолжает делать это", - отметил президент России.

Напомним, ранее Путин рассказал о целях отправки войск к украинской границе. В частности, комментируя недавние передвижения российских войск возле украинской границы, он отметил, что Россия проводит военные учения на своей территории. По его словам, НАТО регулярно проводит военные учения у границы с РФ, также он упомянул военные учения США на Аляске, которые, по его словам, проходили недалеко от российской территории.

Напомним, в начале июня Зеленский в беседе с Трюдо пожаловался на недостаточный отвод войск РФ от границ. Президент заявил, что по состоянию на сегодняшний день произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.

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