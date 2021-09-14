Путин заявил, что идет на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в своем окружении

Президент России Владимир Путин kremlin.ru

Самоизоляцию президент Российской Федерации будет соблюдать в течение "определенного времени"

Президент России Владимир Путин сообщил, что должен перейти на режим самоизоляции из-за случаев заболевания на COVID-19, выявленных в его окружении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самоизоляцию президент Российской Федерации будет соблюдать в течение "определенного времени".

В частности из-за перехода на самоизоляцию Путин будет участвовать в саммитах ШОС и ОДКБ, запланированных на 15-17 сентября, по видеосвязи.

Отмечается, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал конкретизировать, кто именно заразился коронавирусом в окружении главы государства, но отметил, что случаев заболевания было несколько.

Он подчеркнул, что результаты тестов Путина на COVID-19 отрицательные.

"Президент абсолютно здоров", - сказал он.

Также представитель Кремля заверил, что в ходе вчерашних личных встреч президента "ничье здоровье опасности не подвергалось".

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на предметную встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом он упрекнул, что сейчас Россия не хочет быстро решить вопрос и завершить вооруженный конфликт на Донбассе.