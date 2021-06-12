Путин усилил защиту российских силовиков от общественности

Российские силовики Фото из открытых источников

Нововведения предусматривают крупные штрафы и даже арест за "раскрытие личных данных силовиков и их близких

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ о мерах безопасности, которые касаются должностных лиц правоохранительных или контролирующих органов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Наказания, теперь прописанные российскому Уголовному кодексу, включают тюремное заключение, домашний арест, принудительные работы и крупные штрафы.

Как пишет "Радио Свобода", такой шаг может привести к дальнейшему сдерживанию усилий по разоблачению коррупции или привлечению к ответственности российских чиновников.

Путин также подписал внесение изменений в Кодекс об административной ответственности о повышении штрафов более чем в 10 раз за разглашение информации так называемого ограниченного доступа. Штрафы за разглашение таких данных увеличиваются до 5-10 тысяч рублей для граждан (ранее они составляли до 1 тысячи рублей) и до 40-50 тысяч рублей для должностных лиц. Штраф для юридических лиц составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Незаконные сбор, передача, распространение и доступ к персональных данных российских судей, прокуроров, следователей, работников органов внутренних дел и ряда силовых ведомств в связи с выполнением ими профессионального или общественного долга, а также доступ к данным их близких влекут за собой наложение штрафа для граждан от 20 тысяч до 40 тысяч рублей (от 7,5 до 15 тыс. грн в эквиваленте).

Для должностных лиц штраф составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок до трех лет, для индивидуальных предпринимателей – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

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