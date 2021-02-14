Путин пообещал "не бросать Донбасс" ни при каких условиях

Президент РФ Владимир Путин Фото из открытых источников

По словам главы РФ, у него перед глазами стоят люди, которые получили травмы на Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что". Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, передает "РБК".

Отмечается, что тему Донбасса Путин обсуждал с главными редакторами СМИ во время разговора, фрагменты которого обнародовал один из российских телеканалов. "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", - сказал Путин.

При этом президент РФ утверждает, что у него стоят перед глазами люди, которые получили травмы и увечья в Донбассе.

"Но на наших с вами – я говорю на наших с вами, потому что вы – четвертая власть – на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага", – высказался Путин.

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Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не удастся продвинуть "русский мир" в Украине. По словам министра, "украинский мир" - это многообразие и свобода быть собой, поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы.