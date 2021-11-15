Путин отменил пошлины для товаров из ОРДЛО, приравняв их к российским

Президент России Владимир Путин РБК

Любое предприятие из оккупированного Донбасса может подать заявку на участие в госзакупках РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщил "РБК-Россия".

Как отмечается, президент поручил правительству России в течение месяца обеспечить признание в стране товаров, которые изготовлены в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия наравне с российскими товарами.

Так, любое предприятие с оккупированных территорий Донбасса сможет подать заявку на участие в государственных закупках РФ.

При этом, документ определяет "пункт пропуска", через который данные товары будут уходить из ОРДЛО в Россию.

По словам Путина, его желание направлено "помочь жителям оккупированных территорий в условиях коронавирусного кризиса и экономической блокады".

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Напомним, что ранее бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину сообщили о подозрении из-за поставки угля из ОРДЛО.

В частности, ПАО "Центрэнерго" по указанию бывшего министра заключило договоры на поставку угля с контролируемыми НВФ предприятиями, что стало основанием для перечисления, обналички и распределения в пользу ОРДЛО более 200 млн грн.