Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем говорить

По его словам, двум лидерам есть о чем поговорить, имея в виду, соседские отношения

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ему всегда есть что обсудить с украинским главой Владимиром Зеленским и рассказал, что именно Украина предлагала обсудить во время предстоящей встречи двух лидеров. Об этом он сказал в эфире российского телеканала "Россия 24" .

"Нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи..." - сказал он.

Российский глава также добавил, что когда Украина предлагала России провести переговоры с Зеленским, то темой встречи хотели сделать международную безопасность.

"Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России, и Украины. Но мне кажется, у нас в двусторонних отношениях накопилось столько проблем, что нужно было бы говорить об этом", - подчеркнул Путин.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться "в любой точке, где идет война", чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

В свою очередь, глава России Владимир Путин дал ответ на предложение украинского коллеги, отметив, что готов общаться с Зеленским, однако не о ситуации на Донбассе.

Впоследствии, украинский лидер решил все-таки провести встречу с российским коллегой, дав поручение своему Офису относительно начала ее подготовки.

Кроме того, Зеленский убежден, что встреча с главой Кремля Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.