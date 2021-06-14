Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны и удивился, почему альянс существует до сих пор

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

НАТО является рудиментом холодной войны, и причина существования альянса до сегодняшнего дня до конца не ясна. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC, опубликованном на сайте Кремля.

"Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться", - заявил Путин и добавил, что представляет себе, как на таких встречах проходит дискуссия.

По его словам, "все решается консенсусом, но все-таки есть одно мнение правильное, а все остальные - не очень".

"Встречаются союзники, и что здесь необычного? Я ничего необычного здесь не вижу. Тем более это дань уважения к своим союзникам перед встречей президентов США и России", - сказал Путин.

Президент РФ предположил, что встреча с союзниками "подается как желание узнать их мнение по ключевым вопросам современной повестки дня".

"...в том числе и по тем вопросам, которые мы будем обсуждать с президентом Байденом. Но все-таки я склонен думать, что, несмотря на все эти политесы, США будут продвигать в отношениях с Россией то, что они считают нужным и важным для себя и прежде всего для себя, для своих экономических, политических и военных интересов", - добавил Путин.