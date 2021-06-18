Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Документ должен быть опубликован для вступления в силу

Президент России Владимир Путин поздно вечером 17 июня подписал указ о назначении выборов в Государственную думу – они пройдут 19 сентября 2021 года. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, передает "Радио Свобода".

Решение о назначении выборов должно быть опубликовано на портале правовой информации или в "Российской газете" в течение пяти дней после принятия.

Теперь Центральная избирательная комиссия России должна принять порядок проведения голосования, а политические партии – провести съезды и утвердить кандидатов и программы.

Всего будет избрано 450 депутатов, из них 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

В России действует более 30 политических партий, имеющих право участвовать в выборах. У 14 из них есть парламентская льгота – идти на выборы Думы без сбора подписей избирателей.

Одновременно с выборами в Госдуму должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении три законопроекты, которые призваны, по замыслу их авторов, сделать российский интернет более прозрачным.