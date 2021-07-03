Путин издал указ об укреплении "братских связей" украинцев с россиянами

Президент России Владимир Путин ТАСС

При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для этого

Президент России Владимир Путин в субботу, 3 июля, утвердил стратегию национальной безопасности страны, в которой, помимо прочего, прописаны планы в отношении украинцев. Соответствующий указ Путина опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ

В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано в частности посредством укрепления братских связей между российским, белорусским и украинским народами".

При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается предпринимать для этого.

Также в документе очерчен задача укрепить позиции русского языка как "языка международного общения" и поддержка граждан РФ, проживающих в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

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Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал указ, разрешающий использование названия "шампанское" лишь относительно произведенных в России вин.