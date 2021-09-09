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Путин и Лукашенко на встрече согласовали все 28 союзных программ

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото из открытых источников

Программы должны утвердить до конца года

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства запланировано провести до конца 2021 года. Об этом шла речь на их общей пресс-конференции.

По словам Владимира Путина, на встрече удалось согласовать все 28 союзных программ, которые будут одобрены завтра в Минске.

"Сегодня согласованы все 28 программ, завтра они будут одобрены на заседании совета министров Союзного государства в Минске, после чего их вынесут на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца 2021 года", – заявил Путин.

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Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным программы для создания Союзного государства. В Беларуси рассчитывают на их окончательное утверждение в октябре 2021 года.

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