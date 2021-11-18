Путин и Байден в ближайшее время проведут онлайн-беседу: Среди тем - Украина

Сейчас четких сроков беседы двух президентов нет. Она может состояться до конца текущего года

Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с американским коллегой Джо Байденом может провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, пока четких сроков беседы двух президентов нет. Она может состояться до конца текущего года, однако, возможно и позже.

"Конкретных сроков пока нет, надо набраться терпения... Когда будут контакты, пока четкого понимания нет. Возможны ли они до Нового года? Да, возможно. Но возможно и позже", - отметил он.

Кроме того, Песков заявили, что попытка решить вооруженный конфликт на Донбассе с применением силы приведет к очередной катастрофе и, что НАТО якобы "накачивает" Украину оружием.

"В условиях непреодолимых противоречий относительно Минских соглашений в Украине появились "горячие головы", которые призывают решать проблему Донбасса силовыми методами. То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - добавил спикер Путина.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В свою очередь, украинское Министерство иностранных дел считает указ президента России Владимира Путина об упрощении попадания товаров из неподконтрольной части Донбасса на российский рынок грубым вмешательством в дела Украины, потому российском МИД было направлена нота протеста.