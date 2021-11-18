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Путин и Байден в ближайшее время проведут онлайн-беседу: Среди тем - Украина

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден, 16 июня 2021 год, Женева РИА Новости

Сейчас четких сроков беседы двух президентов нет. Она может состояться до конца текущего года

Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с американским коллегой Джо Байденом может провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, пока четких сроков беседы двух президентов нет. Она может состояться до конца текущего года, однако, возможно и позже.

"Конкретных сроков пока нет, надо набраться терпения... Когда будут контакты, пока четкого понимания нет. Возможны ли они до Нового года? Да, возможно. Но возможно и позже", - отметил он.

Кроме того, Песков заявили, что попытка решить вооруженный конфликт на Донбассе с применением силы приведет к очередной катастрофе и, что НАТО якобы "накачивает" Украину оружием.

"В условиях непреодолимых противоречий относительно Минских соглашений в Украине появились "горячие головы", которые призывают решать проблему Донбасса силовыми методами. То есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", - добавил спикер Путина.

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 

В свою очередь, украинское Министерство иностранных дел считает указ президента России Владимира Путина об упрощении попадания товаров из неподконтрольной части Донбасса на российский рынок грубым вмешательством в дела Украины, потому российском МИД было направлена нота протеста.

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