Путин из-за COVID-19 объявил в РФ нерабочие дни
Также там хотят запретить въезд на территорию оккупированного Крыма без сертификата о вакцинации от COVID
Из-за тяжелой ситуации с COVID в Российской Федерации в очередной раз объявлены нерабочие дни. Решение поддержал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "РИА Новости".
Как отмечается, Путин поддержал предложение о том, чтобы ввести нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.
"Нужно разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, украшать картину", - отметил российский президент.
Он уточнил, что регионы могут ввести этот режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. А при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.
Кроме того, российские СМИ пишут о том, что в Государственной думе России предложили запретить въезд на территорию оккупированного Крыма без сертификата о вакцинации от COVID, справки о наличии антител или ПЦР-теста. Также есть информация о том, что после 7 ноября при въезде на полуостров надо будет сдать экспресс-тест.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова, которая отвечает в правительстве России за реализацию программ здравоохранения и демографии, предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением сделать нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.