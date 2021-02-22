"Пусть распечатает снимок и повесит на работе": Кадыров отреагировал на фото с Уруским

Олег Уруский и Рамзан Кадыров Facebook-страница Дениса Шмыгаля

Чеченский президент рассказал, что министр делился с ним "секретной информацией"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он стоит рядом с вице-премьер-министром по стратегическим отраслям промышленности Олегом Уруским на военной выставке в Абу-Даби. Это фото стало причиной скандала между премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и Уруским. Свой комментарий по этому поводу Кадыров обнародовал в Telegram.

Президент Чечни признался, что не знал в лицо Уруского, а если бы знал, то "не подпустил". При этом Кадыров заверил, что украинский министр делился с ним "секретной информацией".

"Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и оглядывался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский.

...Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!

Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе", - написал Кадыров в соцсети.

Напомним, сам Уруский также прокомментировал фотографию с президентом Чечни. Министр пояснил, что он принимал участие в официальной церемонии открытия выставки как глава украинской делегации, а размещение всех гостей было согласно протоколу государства-организатора.

При этом Уруский заверил, что "не имел и не собирается иметь" никаких контактов с Кадыровым.