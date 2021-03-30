Прототип корабля Starship разбился при посадке: Илон Маск отреагировал с юмором
Во время посадки прототип разбился возле стартового комплекса
Ракетная компания SpaceX провела очередные испытания прототипа корабля Starship SN11 для путешествия на Марс, однако он разбился при посадке. Трансляцию запуска вела пресс-служба SpaceX.
Как отмечается, испытания состоялись в штате Техас. Планировалось, что корабль поднимется на высоту в 10 километров, что и произошло. Тем не менее, во время посадки прототип разбился возле стартового комплекса. Запуск происходил в условиях густого тумана.
В свою очередь, руководитель компании SpaceX Илон Маск в Twitter отреагировал на крушение прототипа корабля Starship во время испытаний, отнесшись к инциденту с юмором.
"По крайней мере кратер находится в нужном месте", - написал миллиардер.
По словам Маска, скорее всего, один из трех двигателей корабля имел проблемы во время подъема и не достиг нужного давления при посадке, однако, теоретически, это не должно было повлиять на посадку.
"Что-то значительное произошло вскоре после начала зажигания при посадке. Нужно знать, что именно произошло. Мы сможем определить это позже сегодня", - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что на северо-западе США миллионы людей стали свидетелями того, как вечером 25 марта по небу пронеслись огромные сгоревшие остатки ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Это были останки второй ступени ракеты SpaceX, которую запустили 4 марта.