Прототип корабля Starship разбился при посадке: Илон Маск отреагировал с юмором

Будущий корабль Starship С открытых источников

Во время посадки прототип разбился возле стартового комплекса

Ракетная компания SpaceX провела очередные испытания прототипа корабля Starship SN11 для путешествия на Марс, однако он разбился при посадке. Трансляцию запуска вела пресс-служба SpaceX.

Как отмечается, испытания состоялись в штате Техас. Планировалось, что корабль поднимется на высоту в 10 километров, что и произошло. Тем не менее, во время посадки прототип разбился возле стартового комплекса. Запуск происходил в условиях густого тумана.

В свою очередь, руководитель компании SpaceX Илон Маск в Twitter отреагировал на крушение прототипа корабля Starship во время испытаний, отнесшись к инциденту с юмором.