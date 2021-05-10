Против Бориса Джонсона начали расследование из-за его отдыха на Карибах

Премьер-министра подозревают в нарушении кодекса депутата

В Великобритании начали расследование против премьер-министра Бориса Джонсона, которого подозревают в нарушении кодекса депутата из-за отдыха на новогодних праздниках на Карибских островах. Об этом сообщает The Guardian .

Как отмечается, расследование касается 10-дневного отдыха Джонсона с его спутницей Керри Саймондс в период с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на роскошной вилле стоимостью 15 тысяч фунтов (более 21 тысячи долларов). Вилла была предоставлена премьеру в виде "натуральной помощи" от основателя Carphone Warehouse и одним из доноров консерваторов Дэвида Росса.

Начало расследования в отношении премьера подтвердила уполномоченный по вопросам парламентских стандартов Кэтрин Стоун.

Кроме того, избирательная комиссия начала другое расследование против Джонсона в связи с тем, что заем на проведение ремонтных работ в квартире Джонсона и Саймондс на Даунинг-стрит не был должным образом задекларирован.

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Ранее сообщалось, что британские консерваторы подыскивают замену действующему премьер-министру Борису Джонсону. Они не довольны стратегией Джонсона в борьбе с коронавирусом и тем, что переговоры о торговой сделке с ЕС зашли в тупик.