Против Алексея Навального возбудили новое уголовное дело

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Политику грозит еще до четырех лет тюрьмы за создание организации, посягающей на права граждан

В отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, и его соратников, Ивана Жданова и Леонида Волкова, возбудили новое уголовное дело за якобы создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщается на сайте Навального.

"Из всех материалов можно извлечь только новое уголовное дело. В отношении Навального, Жданова и Волкова по довольно экзотической статье Уголовного кодекса, 239-й: Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", - говорится в сообщении.

За подобное преступление могут назначить либо штраф, либо ограничение свободы до 4 лет, либо принудительные работы на тот же срок.

Как отмечается, дело открыли еще 2 февраля, однако известно о нем стало только сейчас, когда оппозиционеры внимательно изучили иск прокуратуры о признании структур Навального экстремистскими организациями.

"Оказывается, в иске нет никаких доказательств экстремизма Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. Там только множество материалов, описывающих историю преследования Навального, сотрудников ФБК и штабов, а также волонтеров. Например, о штрафах, которые на них налагались за организацию митингов. В иске есть даже дела, которые вообще никакого отношения к ФБК и штабам не имеют", - добавили в пресс-службе политика.

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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный и приговорил его к 3,5 годам заключения.