Протасевича с девушкой перевели под домашний арест, – СМИ

Роман Протасевич Фото из открытых источников

Обвинения с Романа Протасевича и Софии Сапеги не сняты

Белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Об этом сообщили родители задержанных, передает BBC.

"Мне сложно комментировать действия власти, какие у них цели. Может, его втянули в какую-то политическую игру. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно", - отметил отец Романа Дмитрий Протасевич.

Он также добавил, что обвинения с его сына и девушки не сняты.

В свою очередь, отчим Софии Сапеги рассказал, что она сейчас живет одна в съемной квартире в Минске. Для родителей перевод дочери под домашний арест стал неожиданностью.

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Как известно, 23 мая белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать мужчину. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.