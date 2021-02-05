Проехал на красный цвет светофора: российского гонщика "Формулы-1" Мазепина оштрафовали
Он получил три балла в водительском удостоверении
Российского дебютанта "Формулы-1" Никиту Мазепина оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Face Fans.
Как отмечается, инцидент произошел 24 августа 2020 года в английском районе Бракнелл.
При этом добавляется, что 21-летний гонщик проехал на 1,7 секунде после того, как светофор загорелся красным цветом.
Следовательно, за это он получил штраф. Суд Оксфорда и Южного Оксфордшира обязал россиянина уплатить 274 фунтов стерлингов. Кроме этого, Мазепин получил три штрафных балла в водительском удостоверении.
Однако, это не первый случай нарушения гонщиком правил дорожного движения. В частности, во время домашнего этапа в Сочи на старте спринтовой гонки Мазепин стал виновником серьезной аварии, в результате которой он и японец Нобухару Мацушита были госпитализированы. За это его хотели лишить лицензии.
Ранее сообщалось, что представитель России во время Кубка мира по лыжному катанию избил соперника палками, а затем и сбил его. Спортсмена и его сборную дисквалифицировали.