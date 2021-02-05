Проехал на красный цвет светофора: российского гонщика "Формулы-1" Мазепина оштрафовали

Никита Мазепин Фото из открытых источников

Он получил три балла в водительском удостоверении

Российского дебютанта "Формулы-1" Никиту Мазепина оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Face Fans.

Как отмечается, инцидент произошел 24 августа 2020 года в английском районе Бракнелл.

При этом добавляется, что 21-летний гонщик проехал на 1,7 секунде после того, как светофор загорелся красным цветом.

Следовательно, за это он получил штраф. Суд Оксфорда и Южного Оксфордшира обязал россиянина уплатить 274 фунтов стерлингов. Кроме этого, Мазепин получил три штрафных балла в водительском удостоверении.

Однако, это не первый случай нарушения гонщиком правил дорожного движения. В частности, во время домашнего этапа в Сочи на старте спринтовой гонки Мазепин стал виновником серьезной аварии, в результате которой он и японец Нобухару Мацушита были госпитализированы. За это его хотели лишить лицензии.

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