Прививка или периодическое тестирование: В Литве установили условия для работы педагогов

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Отказ от вакцинации не станет причиной для увольнения

В Министерстве науки, образования и спорта Литвы заявили, что учителя не будут вынуждены обязательно делать прививку от COVID-19, но если они откажутся, то им придется делать ПРЛ-тест каждые десть дней. Об этом сообщает Delfi.

Согласно сообщению, если учитель не будет делать прививку и не будет проходить регулярное тестироваться, то он может быть отстранен от работы, а также не будет получать зарплату до того дня, когда сдаст тест или же будет переведен на другое рабочее место.

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"Педагоги могут сделать прививку, но нигде не сказано, что это они должны делать в обязательном порядке. Мы надеемся, что учителя поступят разумно, оценят состояние, и сделают прививку", - сказал канцлер Министерства Тимас Даукантас.

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Напомним, в начале февраля в Литве обнаружили "британский" штамм коронавируса, мутацию COVID-19 подтвердили в жителя Вильнюса.