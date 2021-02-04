Прививка или периодическое тестирование: В Литве установили условия для работы педагогов
Отказ от вакцинации не станет причиной для увольнения
В Министерстве науки, образования и спорта Литвы заявили, что учителя не будут вынуждены обязательно делать прививку от COVID-19, но если они откажутся, то им придется делать ПРЛ-тест каждые десть дней. Об этом сообщает Delfi.
Согласно сообщению, если учитель не будет делать прививку и не будет проходить регулярное тестироваться, то он может быть отстранен от работы, а также не будет получать зарплату до того дня, когда сдаст тест или же будет переведен на другое рабочее место.
"Педагоги могут сделать прививку, но нигде не сказано, что это они должны делать в обязательном порядке. Мы надеемся, что учителя поступят разумно, оценят состояние, и сделают прививку", - сказал канцлер Министерства Тимас Даукантас.
Напомним, в начале февраля в Литве обнаружили "британский" штамм коронавируса, мутацию COVID-19 подтвердили в жителя Вильнюса.