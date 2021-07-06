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Присвоил около 300 млн долларов: В Бразилии задержали "короля криптовалюты"

Фото из открытых источников

Счета мужчины и его помощников заблокировали

Бразильца Клаудиу Оливейру, ранее возглавлявшего криптовалютную группу Bitcoin Banco Group, задержали по обвинению в незаконном присвоении примерно 300 млн долларов инвесторов. Об этом сообщает ВВС News Украина

Согласно сообщению, три года назад Bitcoin Banco Group заблокировала счета клиентов и объявила об исчезновении семи тысяч биткоинов. Правоохранители провели операцию под кодовым названием Daemon, ставшую итогом расследования, которое длилось с 2019 года.

В полиции города Куритиба в бразильском штате Парана утверждают, что Оливейра - лидер преступной организации, которая причастна к отмыванию и присвоению сотен миллионов долларов в криптовалюте, а также к возбуждению процесса банкротства.

Как отмечается, расследование началось после того, как вероятные жертвы мошенничества начали жаловаться, когда им перестали возвращать вложенные в криптовалюту деньги.

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Через несколько месяцев криптовалютная группа заявила, что потеряла 7 тысяч биткоинов (примерно 240 млн долларов по нынешнему курсу) вследствие взлома и не может выполнить обязательства по возврату вкладов. Против Bitcoin Banco подали несколько судебных исков.

Как отмечается, во время первого обыска офисов группы полиция изъяла примерно 25 биткоинов. В компании также заявили, что к сотрудникам без оснований применили силу.

В июне 2019 года суд обязал Bitcoin Banco Group предоставить доказательства взлома, но этого так и не сделали, а с клиентом, по иску которого суд вынес это решение, компания достигла внесудебного соглашения.

Впоследствии компания добилась разрешения на санацию, таким образом группа была должна реструктурировать финансы и начать выплаты по долгам, чтобы избежать банкротства. Однако это решение было выполнено, а Bitcoin Banco Group продолжила привлекать новых клиентов и не выплачивала деньги старым. Оказалось, что Оливейру обвиняют по аналогичным эпизодам в США.

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Напомним, ранее компания JBS USA, что является частью бразильского концерна JBS, который занимается производством мяса, заплатила 11 млн долларов выкупа криптовалютой хакерам после кибератаки.

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