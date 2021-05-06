Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве крупнейшего медведя в ЕС

Вместо медведя Артура, принц Эмануэль имел право на отстрел медведицы, которая нападала на фермерские хозяйства в коммуне Ождула

Согласно сообщению, в марте этого года принц, который постоянно проживает в Ригерсбурге в Австрии, получил от министерства окружающей среды Румынии официальное разрешение на отстрел медведицы, которая нападала на фермерские хозяйства в коммуне Ождула в исторической области Трансильвания, на северо-западе страны.

ВВС

Однако, как утверждают активисты, вместо охоты на медведицу Эмануэль застрелил 17-летнего бурого медведя по кличке Артур, который жил на безлюдной охраняемой территории и несколько лет находился под наблюдением экологов. В Agent Green назвали Артура самым большим медведем на территории Евросоюза.

Бурый медведь по кличке Артур AP

Судя по документам, имеющимся в распоряжении организации, за убийство Артура принц получил 592,8 рейтинговых очка из 600 возможных - это является рекордом в индустрии трофейной охоты. За добычу медведя Эмануэль заплатил 7 тысяч евро.

Рейтинг за убийство медведя Agent Green

Представители принца отказались от любых комментариев прессе. В министерстве окружающей среды Румынии заявили, что начали расследование инцидента.

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Напомним, ранее на горнолыжном спуске в Румынии турист едва не попал в лапы медведя, который преследовали его по пятам. Мужчина выбросил свой рюкзак и медведь прекратил преследование, переключив внимание на него.