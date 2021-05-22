Принц Гарри дал новое интервью Опре Уинфри: О чем говорили

Принц Гарри и Опра Уинфри Фото из открытых источников

Мужчина признался, что после смерти матери злоупотреблял алкоголем и имел психологические проблемы

Принц Гарри признался, что злоупотреблял алкоголем, чтобы облегчить боль из-за потери своей матери - принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году. Об этом он рассказал американской телеведущей Опре Уинфри в сериале для Apple TV под названием "Я, которого вы не видите", сообщает BBC.

Принц заявил о нежелании королевской семьи говорить о смерти его мамы и ожидания, что он сможет справиться с психологическими проблемами.

По словам Гарри, с 28 до 32 лет были "ужасным периодом его жизни", он страдал от панических атак и постоянной тревоги. Принц отметил, что был готов принимать наркотики, чтобы лишь прекратить испытывать боль.

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Гарри признался, что в пятницу или субботу вечером выпивал столько, сколько люди пьют за неделю. "Не потому, что мне это нравилось, а потому, что я пытался замаскировать боль [...] Я был просто не в себе. Каждый раз, когда я надевал костюм и завязывал галстук, мне приходилось играть роль [...] еще до выхода из дома я заливался потом. Я постоянно жил в режиме "бей или беги", — сказал принц.

Он также рассказал о воспоминаниях со дня прощания с мамой. "Это было похоже на то, что я оставил свое тело и просто шел рядом, как призрак. Видимо, я демонстрировал десятую часть эмоций, в отличие от других: это была моя мама - вы с ней даже не виделись", — сказал Гарри.

Напомним, в марте принц Гарри и его жена Меган Маркл дали откровенное интервью Опре Уинфри, в котором супруги рассказали о расизме, психическом состоянии, мысли о самоубийстве, отношении СМИ и других членов королевской семьи.

После этого у Букингемском дворце созвали срочное совещание по интервью, в котором прозвучали критические высказывания в адрес членов королевской семьи.

В начале января 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от титулов членов королевской семьи. Королева Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршего дома уговорили их подождать до 31 марта. В этот день Меган и Гарри написали прощальный пост в Instagram и отправились сначала в Канаду, а затем в США.