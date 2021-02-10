Принц Чарльз вакцинировался против коронавируса
В то же время не сообщается, вакциной какой фирмы они сделали укол
Наследник британского престола принц Чарльз Уэльский получил первую дозу вакцины против коронавируса. Об этом пишет BBC.
В частности, прививку получил принц Чарльз и его жена Камилла. Они входят в группу риска, поскольку им 72 и 73 года соответственно.
В то же время не сообщается, вакциной какой фирмы они сделали укол.
К слову, в конце марта 2020 года принц Чарльз выздоровел от коронавируса.
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Напомним, ранее основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку против коронавирусной инфекции.