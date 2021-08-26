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Во время взрывов в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере шесть человек, еще около 60 ранены

Ситуация в аэропорту Кабула picture alliance/dpa

Возле аэропорта столицы Афганистана произошли два взрыва

В результате двух взрывов, которые прогремели 26 августа возле аэропорта Кабула, по меньшей мере шесть человек доставили мертвыми в больницу, а получили травмы около 60 человек. Об этом сообщает неправительственная организация Emergency.

Как отмечается, американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Пентагоне заявляют, что по меньшей мере трое американских солдат были ранены в результате нападения.

Также информацию о погибших и травмированных среди американских военных подтвердил в Twitter представитель Пентагона Джон Кирби, но их количество он не привел.

По информации Радио Свобода, представитель "Талибана" Забигулла Муджагид сообщил, что по меньшей мере 52 человека пострадали в результате взрывов.

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Известно, что один из взрывов прогремел в толпе людей, ожидавших входа в аэропорт. По данным Пентагона, другой произошел возле или в отеле Baron вблизи входа в аэропорт.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы, но ранее Соединенные Штаты и их союзники призвали гражданских жителей держаться подальше от аэропорта из-за угрозы нападения со стороны экстремистской группировки "Исламское государство".

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что вблизи аэропорта Кабула произошел взрыв в толпе людей, которые пытались попасть на аэродром, где американские военные пытаются эвакуировать тысячи американцев и афганцев. 

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