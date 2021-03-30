live
Новости » Мир Читати новину українською

При пересечении границы с Польшей украинцы теперь будут находиться на карантине

Фото из открытых источников

Избежать карантина можно будет благодаря отрицательному тесту на COVID-19, сделанному уже по прибытии в Польшу

С сегодняшнего дня, 30 марта, все, кто прибывает в Польшу из-за пределов Европейского Союза, в том числе и Украины, должны будут отбывать обязательный карантин. Об этом говорится в распоряжении правительства Польши, опубликованном в правительственном вестнике законов.

Как отмечается, избежать карантина можно будет благодаря отрицательному тесту на COVID-19, сделанному уже по прибытии в Польшу.

Кроме того, для всех приезжих в Польшу из стран ЕС будет действовать правило избежания обязательного карантина в случае представления на границе отрицательного теста на коронавирус, выполненного в течение последних 48 часов перед пересечением границы.

К слову, с начала пандемии коронавируса в Польше лабораторно подтвердили 2 288 826 случаев заражения COVID-19, жертвами болезни стали 52 392 лица, а побороть недуг смогли 1 848 199 пациентов.

Новости по теме: Для въезда в Украину теперь нужен ПЦР-тест на COVID-19: Кабмин изменил правила

Напомним, ранее начальник управления пограничного контроля Юрий Лысюк сообщил, что при въезде на территорию Украины иностранцев, пограничники не принимать у них паспорта вакцинации.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Львове снова усилили карантин: Что теперь не будет работать Во Львовской области с 19 марта ужесточают карантин "Укрзализныця" не ограничивает движение поездов через Киев и Львов Львов вводит усиленный карантин: Что будет запрещено

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину