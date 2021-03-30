При пересечении границы с Польшей украинцы теперь будут находиться на карантине

Избежать карантина можно будет благодаря отрицательному тесту на COVID-19, сделанному уже по прибытии в Польшу

Как отмечается, избежать карантина можно будет благодаря отрицательному тесту на COVID-19, сделанному уже по прибытии в Польшу.

Кроме того, для всех приезжих в Польшу из стран ЕС будет действовать правило избежания обязательного карантина в случае представления на границе отрицательного теста на коронавирус, выполненного в течение последних 48 часов перед пересечением границы.

К слову, с начала пандемии коронавируса в Польше лабораторно подтвердили 2 288 826 случаев заражения COVID-19, жертвами болезни стали 52 392 лица, а побороть недуг смогли 1 848 199 пациентов.

Напомним, ранее начальник управления пограничного контроля Юрий Лысюк сообщил, что при въезде на территорию Украины иностранцев, пограничники не принимать у них паспорта вакцинации.