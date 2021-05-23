Президента Бразилии оштрафовали за нарушение карантина

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото из открытых источников

Его появление способствовало скоплению людей, при этом, он не надел маску

Власти бразильского штата Мараньян оштрафовали президента страны Жаира Болсонару за то, что он во время визита в город Асайландия собрал толпу людей, при этом не имел защитной маски. Об этом информирует Infobae.

Болсонару не исполнил обязанность носить маску и " способствовал ... скоплению более 100 человек без санитарного контроля", - сообщили власти штата Мараньян.

Как отмечает издание, этот инцидент произошел на фоне обнаружения недавно в штате Мараньян шести случаев заражения "индийским" штаммом коронавирус.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии в Бразилии возросло до 15 970 949, а число смертей - до 446 309.

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Напомним, на днях глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что одобрены на сегодня вакцины против коронавируса демонстрируют эффективность против всех штаммов COVID-19.