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Президент Татарстана подтвердил гибель лишь семи человек в казанской школе

РИА Новости

Кроме того, по словам Минниханова, стрелок действовал один

Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил гибель лишь семи человек в результате стрельбы в гимназии №175 Казани. Об этом он заявил телеканалу "Россия 24", сообщает "Интерфакс".

"Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале", - сказал он.

Кроме того, по словам Минниханова, стрелок действовал один. "Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - продолжил он.

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Отметим, после сообщения о трагедии Рустам Минниханов лично отбыл на место события.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура по погибшим в перестрелке.

Напомним, ранее местные СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах и экстренных службах говорили об 11 погибших и о нейтрализации одного из подозреваемых.

Также стоит добавить, что в МВД России официально подтвердили, что задержан один из подозреваемых, и что во всей Казани введен режим контртеррористической операции. 

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