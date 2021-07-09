Президент Литвы созывает Госсовет обороны через миграционную кризис

Президент Литвы Гитанас Науседа Фото из открытых источников

Заседание состоится в понедельник, 12 июля

Из-за ситуации с мигрантами на границе с Беларусью, президент Литвы Гитанас Науседа созовет заседание Государственного Совета обороны. Об этом сообщает прессслужба главы государства.

"Заседание состоится в понедельник. Оно будет посвящено вопросам охраны границы и выработке стратегии по управлению кризисом миграции", - говорится в сообщении.

Указано, что на заседании будут присутствовать главы МИД, МВД, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы, председатель Ассоциации самоуправлений Литвы.

"После того, как белорусский режим организовал гибридную атаку против Литвы, в этом году на границе с Беларусью было задержано более 1500 человек, которые незаконно пересекли границу", - добавляют в ведомстве.

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Напомним, ранее Еврокомиссия выразила солидарность с Литвой в позиции по миграционного кризиса на границе с Беларусью. ЕК готова предоставить стране всю необходимую организационную и финансовую помощь.

Как сообщалось ранее, литовская Государственная инспекция по труду оштрафовала вильнюсскую строительную компанию на 17 тыс. 360 евро за нелегальное трудоустройство граждан Украины.