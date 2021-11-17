Президент Грузии объяснила, почему Саакашвили не переводят в гражданскую больницу

По ее словам, перевод Саакашвили в гражданское пространство "содержит множество угроз", поскольку он бывший президент, а не простой заключенный

Она объяснила свою позицию тем, что его перевод в гражданское пространство "содержит множество угроз".

"Если мы согласны в том, что экс-президент не является рядовым заключенным и не может быть таковым, то мы также должны согласиться с тем, что ту возможность, которую получают рядовые заключенные – перейти на лечение в гражданское пространство, именно из-за существующих особенностей гораздо труднее осуществить в отношении Саакашвили, исходя из большого количества угроз, застраховаться от которых чрезвычайно сложно", - сказала Зурабишвили.

Кроме того, глава Грузии порекомендовала правительству ознакомиться с международными стандартами оснащения клиник, в которых проводят голодовку заключенные, и убедиться в том, что условия содержания Михеила Саакашвили в тюремной больнице им соответствуют.

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Напомним, ранее член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. У политика, вследствие длительной голодовки, началась кровавая рвота. Консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур.