home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Президент Грузии объяснила, почему Саакашвили не переводят в гражданскую больницу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

 Sputnik-Georgia

По ее словам, перевод Саакашвили в гражданское пространство "содержит множество угроз", поскольку он бывший президент, а не простой заключенный

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не видит возможности перевести Михеила Саакашвили, который 46-й день подряд голодает в тюремной больнице, в гражданскую клинику. Об этом сообщают "Новости-Грузия".

Она объяснила свою позицию тем, что его перевод в гражданское пространство "содержит множество угроз".

"Если мы согласны в том, что экс-президент не является рядовым заключенным и не может быть таковым, то мы также должны согласиться с тем, что ту возможность, которую получают рядовые заключенные – перейти на лечение в гражданское пространство, именно из-за существующих особенностей гораздо труднее осуществить в отношении Саакашвили, исходя из большого количества угроз, застраховаться от которых чрезвычайно сложно", - сказала Зурабишвили.

Кроме того, глава Грузии порекомендовала правительству ознакомиться с международными стандартами оснащения клиник, в которых проводят голодовку заключенные, и убедиться в том, что условия содержания Михеила Саакашвили в тюремной больнице им соответствуют.

Новости по теме: Украинского омбудсмена Денисову не пустили к экс-президенту Грузии Саакашвили

Напомним, ранее член консилиума врачей Нино Шарашенидзе заявила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. У политика, вследствие длительной голодовки, началась кровавая рвота. Консилиум врачей уже второй день не имеет доступа к нему для проведения необходимых процедур.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Разовая поездка в общественном транспорте Киева подорожает до 20 грн: Когда и почему В Киеве выпадет первый снег: Синоптики назвали дату В Киеве ужесточают контроль за соблюдением карантина Кличко: Тарифы на тепло и горячую воду для киевлян не вырастут, выделили 2 млрд грн

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект