Президент Евросовета пригласил лидеров стран ЕС на неформальную встречу в Словении

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото из открытых источников

На ней планируется обсуждение вопросов Афганистана, AUKUS и отношений с Китаем

Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил лидеров стран Евросоюза на неформальную встречу и саммит Западных Балкан, которые должны состояться, 5 и 6 октября в Словении. Об этом шла речь на сайте Евросовета.

"Во время рабочего обеда 5 октября я хотел бы, чтобы мы провели стратегическую дискуссию о роли Евросоюза на международной арене в свете недавнего развития событий в Афганистане, вокруг партнерства в сфере безопасности AUKUS (соглашение между США, Великобританией и Австралией на поставку для Австралии атомных подводных лодок), а также развитие наших отношений с Китаем", - отметил Мишель.

По его словам, это требует, чтобы ЕС стал более активным и более эффективным. Отношения со стратегическими партнерами, включая европейских трансатлантических партнеров, а также с новыми центрами силы, должны быть ключевым компонентом решительной внешней политики. Задачи в этом измерении не изменились, но недавнее развитие требует от ЕС определенного отражения того, как достичь их наилучшим путем.

Он добавил, что для решения глобальных вызовов, стоящих перед ЕС, решающими остаются общее понимание и усилия по их решению, будь-то изменения климата, энергетика, торговля или безопасность.

Касаясь саммита ЕС-Западные Балканы, Мишель подчеркнул, что 6 октября лидеры стран ЕС будут иметь возможность напомнить о стратегическом весе, что этот регион имеет для Европейского Союза, и обсудить дальнейшее привлечение с этим регионом.

Как известно, организационно саммит ЕС с лидерами стран Западных Балкан будет состоять из двух сессий.

"Первая будет посвящена дискуссии с ключевыми институтами, которые вовлечены в развитие этого региона, включая Совет регионального сотрудничества, ЕИБ, ЕБРР и Всемирный банк, с целью ускорения социально-экономического восстановления стран региона после кризиса коронавируса, и создание условий для их устойчивого развития на основе экономического и инвестиционного плана ЕС для Западных Балкан. Эта сессия состоится при участии президента Европейского парламента.

Во время второй сессии состоится встреча между лидерами 27 стран ЕС и стран Западных Балкан, во время которой планируется обсудить пути углубления политического диалога, сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, стороны будут иметь возможность подтвердить обязательства совместно работать ради развития сильной, стабильной и объединенной Европы.

"Это будет также важная возможность, чтобы обсудить пути обеспечения стабильности региона, укрепления регионального сотрудничества и разрешения региональных конфликтов", - подчеркнул Мишель.

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Напомним, что ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли выступил за присоединение к Европейскому Союзу принять в свой состав страны Западных Балкан.