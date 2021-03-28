live
Новости » Мир Читати новину українською

Президент Египта приказал "облегчить" контейнеровоз Even Given

Судно в Суэцком канале Фото из открытых источников

Ранее надеялись продвинуть судно с помощью земснарядов и буксиров

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси приказал готовиться к "облегчению груза" контейнеровоза Ever Given, который шестой день блокирует движение по Суэцкому каналу.  Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее египетские спасательные отряды надеялись освободить проход каналом, сдвинув судно с помощью земснарядов и буксиров, без выгрузки его груза, но этот план не сработал.

Новости по теме: Судно, заблокировала Суэцкий канал, показали из космоса. Фото

Напомним, утром во вторник грузовой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале в Египте, из-за чего образовались пробки из морских судов.

Сегодня стало известно, что контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, удалось сдвинуться с места.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кузьмин об отмене указа о назначении Тупицкого: Законодательство не предусматривает такой формы увольнения Кузьмин: Силовики проводят обыск в общественной организации "Украинский выбор" Кузьмин о беспорядках под ОП: Если власть не может защитить себя от действий радикалов, как она будет защищать украинцев? Ренат Кузьмин о вакцинации: С украинской властью никто не хочет договариваться, к ней относятся несерьезно

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21