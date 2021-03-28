Президент Египта приказал "облегчить" контейнеровоз Even Given

Судно в Суэцком канале Фото из открытых источников

Ранее надеялись продвинуть судно с помощью земснарядов и буксиров

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси приказал готовиться к "облегчению груза" контейнеровоза Ever Given, который шестой день блокирует движение по Суэцкому каналу. Об этом сообщает Al Arabiya.

Ранее египетские спасательные отряды надеялись освободить проход каналом, сдвинув судно с помощью земснарядов и буксиров, без выгрузки его груза, но этот план не сработал.

Напомним, утром во вторник грузовой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале в Египте, из-за чего образовались пробки из морских судов.

Сегодня стало известно, что контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, удалось сдвинуться с места.