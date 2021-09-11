Президент Черногории заявил о "самой серьезной атаке на государство" из-за последних событий в стране

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Он видит в последних событиях угрозу для гражданского, светского характера государства

Президент Черногории Мило Джуканович назвал последние события в стране, связанные с интронизацией сербского митрополита, самой серьезной атакой на черногорское государство со стороны "сербского мира" при поддержке России, и допустил, что черногорцам придется "идти в лес", чтобы защищать свое государство. Такое заявление он сделал в интервью хорватскому изданию Jutarnji list, передает "Балканский обозреватель".

"Сейчас мы переживаем самое агрессивное нападение великосербского национализма на Черногорское государство и черногорскую идентичность в нашей новейшей истории. Во времена Милошевича этого не было", - заявил Джуканович.

Он отметил, что видит в последних событиях угрозу для гражданского, светского характера государства, ее европейской перспективы и даже выживания.

"Как и ожидалось, национальная идентичность Черногории изначально проблематизируется. Потому что если нет черногорцев - нет необходимости в независимой Черногории", - подчеркнул президент.

Причиной нынешней атаки Джуканович считает важность сохранения Черногории в рамках "сербского мира". "Без Черногории проект Великой Сербии навсегда мертв", - отметил он.

Комментируя версию, что за этой политикой дестабилизации Черногории стоит Россия, Джуканович сказал, что считает это "сербско-российским проектом".

"(Нынешнее) правительство Черногории-это служба Церкви Сербии, которая является инструментом для реализации проекта Великой Сербии, что является официальной государственной политикой Белграда. А Сербия-это политическая безопасность и информационная база для реализации российских геополитических интересов на Балканах", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что Черногория ведет переговоры с Европейским союзом о привлечение сотен миллионов евро для погашения большого долга перед Китаем.