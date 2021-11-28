Президент Чехии Земан назначил нового премьер-министра. Видео

Премьер-министр Чехии Петр Фиала СТК

С 12 декабря начнет формироваться правительство

Новым премьер-министром Чешской Республики стал лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала. Об этом сообщил СТК.

По словам президента Чехии Милоша Земана, в ближайшие дни он встретится с кандидатами на должности министров.

"Этот сериал завершится 12 декабря и можно будет формировать правительство", - отметил он.

При этом, Фиала заверил, что в стране скоро появится "сильное и стабильное правительство - правительство перемен для будущего".

Как известно, нового премьера Чехии лично назначил президент Земан несмотря на то, что у него диагностирован коронавирус. В зале присутствовали Фиала, глава президентской канцелярии и глава протокола.

Так, Земана на инвалидной коляске медицинский работник в защитном костюме завез к стеклянного герметичного короба, установленного перед дверью в другую комнату. Помещение, по словам представителя президента, было тщательно проветрено, все дезинфицировано, чтобы не допустить передачи вируса.

В частности назначение чешского премьера состоялось через 50 дней после выборов.

Právě teď jsem v Lánech, kde mě prezident Zeman jmenoval předsedou vlády. pic.twitter.com/0PtRLq3oPw — Petr Fiala (@P_Fiala) November 28, 2021

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Напомним, что 25 ноября у президента Чехии 77-летнего Милоша Земана обнаружили коронавирус он вернулся в военный госпиталь, с которого его выписали несколько часов до этого.

Однако, несмотря на положительный ПЦР-тест, у Земана не обнаружили симптомов болезни. Он вакцинирован от коронавируса и недавно получил третью дозу.