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Президент Чехии выступил с речью о взрывах во Врбетице: Что говорил

Милош Земан. Фото EPA-EFE

По словам Милоша Земана, рассматривается версия непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами и вмешательства иностранных спецслужб

Президент Чехии Милош Земан выступил с необыкновенной речью о возможной причастности Российской Федерации к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году. Он поддержал полное расследование дела, заявив, что сейчас есть две версии того, что произошло. Об этом сообщает novinky.cz.

По его словам, рассматривается версия непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами и вмешательства иностранных спецслужб.

"Ни одна суверенная страна не может позволить себе, чтобы два агента иностранного государства совершили на ее территории террористический акт, в результате которого были убиты два гражданина Чехии и нанесен миллиард ущерба. С другой стороны, мы работаем с двумя следственными версиями. Первая, то есть оригинал, - о том, что произошел взрыв из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами, а вторая - о том, что это было действие иностранной спецслужбы. Я воспринимаю обе версии серьезно и хочу, чтобы они были тщательно исследованы", - сказал Земан.

Он также отметил, что в этом деле он полностью доверяет полиции Чехии и Верховной прокуратуре, которая контролирует расследование и подчеркнул, что дело должно быть должным образом расследовано.

"Подождем без истерики и спекуляций результатов расследования, а тогда решим", - подчеркнул президент.

Земан добавил, что в случае подтверждения причастности российских агентов к взрыву во Врбетице, Россия должна будет заплатить за этот акт, например, изъятием "Росатома" из участия в тендере по АЭС "Дукани", который чешское правительство объявило неделю назад. А в случае, если подозрение будет опровергнуто, то это будет иметь "серьезные последствия для внутриполитической жизни (Чехии)".

В то же время Земан добавил, что сам факт передвижения двух российских агентов на чешской территории вызывает беспокойство.

"Зачем были здесь двое россиян, которых подозревали в отравлении Скрипаля (военный разведчик, которого вместе с дочерью отравили в 2018 году в городе Солсбери, - ред.)? Они, конечно, не были в отпуске здесь", - резюмировал чешский лидер.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылка из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. Кроме того, страна объявила в розыск двух работников российской разведки. Такое решение было связано с тем, что Чехия установила причастность РФ к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году в Врбетице. Тогда погибли два человека, а ущерб от взрывов оценивается в несколько миллионов крон.

В свою очередь МИД РФ выразил протест Чехии в связи с решением выслать их дипломатов. В частности, там назвали это "фокусами" и предупредили о последствиях, подчеркнув, что решение Праги является попыткой угодить Соединенным Штатам Америки.

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