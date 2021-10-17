Президент Чехии уже неделю в больнице: СМИ сообщают о больной печени

Президент Чехии Милош Земан. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Впрочем канцелярия президента не дает никаких сообщений

Президент Чехии Милош Земан ровно неделю назад был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге и официально его канцелярия до сих пор умалчивает, что именно беспокоит главу государства. Об этом пишет чешское издание Novinky.

Сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, с которым Земан должен был обсудить поствыборную ситуацию в минувшее воскресенье, скорая забрала Земана в больницыи. По прибытии президент был без сознания.

С того времени пресс-секретарь президента Иржи Овчачек и другие представители канцелярии игнорировали вопросы журналистов и политиков о здоровье президента.

Однако, как сообщают СМИ, президент страдает серьезным заболеванием печени. Это также подтверждается SMS-сообщением, присланным Бабишу руководителем клиники гастроэнтерологии и депутатом ANO Юлиусом Шпичаком.

"Здравствуйте, премьер-министр, наш специалист уже осмотрел президента, болезнь печени еще не настолько развита, чтобы указывать на трансплантацию", - говорится в SMS-сообщении, полученном СМИ. Шпичак не стал отрицать подлинность сообщения.

Последний раз Земан появлялся на публике 1 сентября, когда посещал одну из начальных школ Брно. В сентябре Земан вновь был госпитализирован на девять дней.

Пражский град полностью умалчивает то, почему Земан снова в больнице. Единственная официальная информация-он находится в отделении, где пациенты с тяжелым состоянием здоровья подключаются к аппаратам, контролирующим основные жизненно важные функции.

Сенат Чехии запрашивает у руководства больницы основную информацию о том, угрожает ли состояние Земана его способности исполнять обязанности главы государства.

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Напомним, ранее стало известно, что президента Чехии Милоша Земана в очередной раз госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Незадолго до этого он провел встречу с премьер-министром Андреем Бабишем.

Состояние здоровья 77-летнего Земана оказалось в центре внимания, поскольку ему еще предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.