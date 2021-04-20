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Президент Чада умер во время столкновений с повстанцами

Фото из открытых источников

Идрис Деби с 11 апреля должен был находиться на посту президента уже 6 срок

Президент Чада Идрис Деби скончался во время столкновений столкновений с повстанцами на севере страны на минувших выходных. Об этом заявили представители армии Чада по государственному телевидению, сообщает ВВС.

В понедельник стало известно, что Деби победил на выборах 11 апреля, набрав 80 процентов голосов. Он должен был занимать президентское кресло шестой срок.

После смерти Деби правительство и парламент в стране распустили. Следующие 18 месяцев ею будет руководить военный совет.

Впервые Идрис Деби пришел к власти в результате вооруженного восстания в 1990 году.

На выходных он поехал на линию фронта, чтобы посетить войска, сражающиеся с повстанцами, которые базируются по другую сторону границы в Ливии. Повстанцы атаковали пограничный пост в день выборов. Они наступали на столицу Нджамену. Столкновения с армией начались в субботу. Генерал армии сообщил агентству Reuters, что 300 боевиков были убиты и 150 взяты в плен. По его словам, пять солдат правительственных войск были убиты и 36 ранены.

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Деби был давним союзником Франции и других западных держав. Однако в стране росло недовольство тем, как его правительство управляет нефтяными ресурсами Чаду.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований на Донбассе погиб еще один украинский военный.

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