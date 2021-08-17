Вице-президент Афганистана назвал себя главой государства

Он призывает оказывать сопротивление талибам

Фото из открытых источников

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Согласно Конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента", - написал Салех.

В своем сообщении вице-президент призвал мировых лидеров оказать ему поддержку.

Также он обратился к гражданам Афганистана, написав: "Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконгов. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению".

Новости по теме: В НАТО заявили, что не исключают дистанционных ударов по террористам в Афганистане

Напомним, ранее представители радикального исламистского движения "Талибан" объявили о своей победе и завершении войны в Афганистане. Согласно сообщению, талибы вошли в президентский дворец в Кабуле и стали там праздновать свою победу над афганским правительством