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Премьер Венгрии сделал COVID-прививку китайской вакциной, не одобренной в ЕС

Прививка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Facebook-страница Виктора Орбана

Всего в стране разрешили использовать пять различных вакцин

В воскресенье, 28 февраля, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сделали прививку от коронавируса COVID-19 вакциной от китайской компании Sinopharm. Об этом сообщает Радио Свобода

Согласно сообщению, Венгрия стала первой страной ЕС, где начали вакцинировать людей китайским препаратом, хотя он до сих пор не одобрен на уровне Евросоюза. 

Пока не известно, почему Орбану вкололи именно эту вакцину, хотя в стране доступны препараты, которые уже одобрили в ЕС, - производства Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Также в стране разрешили использовать российскую вакцину Sputnik V. 

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В то же время Орбан заверил, что к началу апреля в стране сделают прививки 2,5 млн человек, которые зарегистрировались на вакцинацию. Однако сейчас темпы вакцинации в стране не очень высоки, несмотря на одобрение сразу пяти вакцин.

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Напомним, использование российской вакцины Sputnik V разрешили в Венгрии в начале февраля. 

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