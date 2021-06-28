Премьер Швеции ушел в отставку после вотума недоверия

Премьер-министр Швеции Стефан Левен Фото из открытых источников

Увольнение премьера означает начало переговоров между спикером парламента и представленными политсил для создания нового правительства

Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке после вынесения вотума недоверия его правительству парламентом. Об этом сообщают The Local и SVT.

Как отмечается, социал-демократ Стефан Левен стал первым премьером Швеции, в отношении которого парламент выразил вотум недоверия. Перед этим его правительства "пережили" шесть подобных попыток.

"Я попросил уволить меня от должности премьер-министра. Это было самым тяжелым политическим решением из тех, которые мне приходилось принимать", - сказал Левен во время брифинга, на котором заявил об отставке.

К слову, после вотума недоверия глава правительства мог выбрать между досрочными выборами или отставкой, чтобы сформировать другое правительство. Стефан Левен сказал, что выбирал тот вариант, который был бы лучшим для страны, и это, по его мнению - не досрочные парламентские выборы.

В частности, отставка премьера означает начало переговоров между спикером парламента и представленными политсил для создания нового правительства. На время переговоров правительство Стефана Левена продолжит выполнять свои полномочия в статусе "исполняющих обязанности".

"Я все еще открыт для предложений возглавить правительство, которое Риксдаг (однопалатный парламент Швеции, состоящий из 349 членов, - ред.) будет готов поддерживать. Моя партия и я готовы разделять ответственность и продолжать вести нашу страну вперед вместе с другими конструктивными политсилами", - отметил Левен.

Новости по теме: В Израиле утвердили новый состав правительства

Напомним, 21 июня стало известно, что парламент Швеции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену. Против главы правительства проголосовали четыре политические силы.