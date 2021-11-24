Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Магдалена Андерссон уходит в отставку из-за того, что Партия зеленых отказалась входить в состав нового правительства

Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала заявление об отставке. Ее решение связано с тем, что Партия зеленых отказалась входить в состав нового правительства. Об этом она сама сообщила в своем Facebook .

"Сегодня утром я была избрана премьер-министром с намерением сформировать коалиционное правительство с представителями социал-демократов и Партии зеленых. Партия зеленых объявила, что больше не желает входить в состав правительства. Каждой стороне должно быть разрешено сделать свой собственный выбор.

Согласно Конституции, коалиционное правительство должно уйти в отставку, если одна из партий покидает правительство. По моему мнению, Кабмин может уйти в отставку и в том случае, если новое правительство еще не вступило в должность", - написала она.

По словам политика, вопрос о правительстве должен быть заново рассмотрен парламентом и добавила, что уже попросил президента Швеции принять ее отставку.

"Соглашения, которые я и моя партия заключили, будут действовать, если я стану премьер-министром, независимо от того, будет ли Партия Зеленых в правительстве или нет. Партия Зеленых также объявила, что примет меня как премьер-министра в социал-демократическом однопартийном правительстве... Я также объявила, что по-прежнему готова стать премьер-министром, но для социал-демократического однопартийного правительства", - написала Андерссон.

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Напомним, сегодня утром шведский парламент проголосовал за назначение нового премьер-министра. Впервые в истории страны этот пост заняла женщина - Магдалена Андерссон.