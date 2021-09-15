Премьер-министр Чехии сообщил о самочувствии президента страны

По его словам, состояние здоровья Милоша Земана не вызывает опасений

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш рассказал о самочувствии президента страны Милоша Земана, которого накануне госпитализировали. Об этом сообщает Expats .

"Я проинформирован о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений. Его состояние здоровья никогда не было таким, чтобы вызывать опасения. Их нет и сейчас", - отметил глава чешского правительства.

По его словам, Земана госпитализировали после консультаций с врачами.

"Он был госпитализирован после проведения консультаций с врачами. Неуместны спекуляции о том, что у президента возникли какие-то проблемы со здоровьем", - добавил Бабиш.

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Напомним, президента Чехии Милоша Земана госпитализировали во вторник, 14 августа, утром в Центральный военный госпиталь в Стршешовице, Прага. В больнице без дополнительных подробностей подтвердили, что глава государства был доставлен в медучреждение.

Как известно, ранее президент несколько раз находился в этой больнице в рамках реабилитационных мероприятий.