Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку, однако продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов. Об этом он сам заявил в ходе обращения к народу, передает armeniasputnik.am .

"Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", - отметил Пашинян.

В то же время, он подчеркнул, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов.

"Эти внеочередные выборы важны тем, что в прошлом году Армения прошла через серьезные испытания", - сказал политик.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 20 июня.

К слову, политический кризис в Армении вспыхнула после скандала первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна с премьером Николом Пашиняном — они поссорились из-за ракетных комплексов "Искандер", которые якобы "крайне неудовлетворительно" проявили себя в войне за Нагорный Карабах. Впоследствии Хачатряна уволили.

После этого, премьер-министр Армении также объявил про отставку главы Генерального штаба страны Оника Гаспаряна. Такое решение было принято из-за того, что президент страны Армен Саркисян не подписал указ об увольнении Гаспаряна в срок и не стал оспаривать его в Конституционном суде.