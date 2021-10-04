Премьер Чехии попал в список Pandora Papers: Идёт расследование

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото из открытых источников

Глава правительства приобрел замок во Франции через офшорную компанию

Из-за утечки данных Pandora Papers выяснилось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш купил замок во Франции через оффшорную компанию. Чешский центр борьбы с организованной преступностью начал расследование. Об этом сообщила пресс-служба полиции страны в Twitter.

"Национальный штаб по борьбе с организованной преступностью примет меры не только в отношении премьер-министра, но и в отношении всех граждан Чехии, которые фигурируют в этом "деле", - подчеркнули в чешской полиции.

Как известно, журналисты-расследователи выяснили, что Бабиш в 2009 году через офшорную компанию купил замок во Франции стоимостью 22 миллиона долларов.

Также правоохранители пообещали детально расследовать данный инцидент.

"Однако пока мы не будем предоставлять более подробную информацию", - добавили в полиции.

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Напомним, что ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большинство информации по расследованию журналистов "Следствия. Инфо" в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей про офшорные компании и отмывание средств, которая касается граждан Украины, известна следствию и изучается.

Кроме этого, ее оскорбила попытка журналистов "намекнуть" зрителю, что Офис генпрокурора тормозит расследование дел.