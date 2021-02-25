Премьер Армении Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране

Сейчас в столице страны проходят массовые акции протеста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Рассматриваю заявление Генштаба как попытку военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Скоро обращусь к общественности в прямом эфире", - написал армянский премьер.

Как отмечается, военные Республики Армения требуют отставки Пашиняна после скандала с увольнением первого заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Тирана Хачатряна, который имел конфликт с премьером относительно эффективности применения "Искандеров" во время войны за Нагорный Карабах.

"Генеральный штаб Вооруженных сил РА выражает свой решительный протест в связи с увольнением с должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА из недальновидных и необоснованных причин, который был осуществлен без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы.

Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.

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В связи со сложившейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер - министра и Правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах", - говорится в заявлении Генштаба ВС Армении.

По информации армянской службы Радио Свобода, от самого утра в Ереване армяне, которые требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, проводят акции протеста, перекрывая улицы.

Так члены "Движения за спасение Отечества" заранее не объявляют место и время акций неповиновения. Накануне участники протестов проводили шествия в университеты.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян готов уйти с должности "по решению народа".