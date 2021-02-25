Премьер Армении исключил побег из страны после попытки переворота

Никол ПашинянФото: TATYANA ZENKOVICH / TASS

Пашинян назвал сообщения о возможном бегстве информационным террором

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует покидать страну после попытки военного переворота. Об этом он сообщил во время митинга своих сторонников, передает "Sputnik Армения".

Отмечается, что ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация о якобы приведении в готовность борта №1, а премьер Армении может покинуть страну в случае выхода ситуации из-под его контроля.

В то же время сам Пашинян назвал эти сообщения информационным террором, к которому народ, "возможно, уже привык". "Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь", - высказался глава армянского правительства.

Напомним, сегодня, 25 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Военные Республики требуют отставки Пашиняна после скандала с увольнением первого заместителя начальника Генштаба, который имел конфликт с премьером относительно эффективности применения "Искандеров" во время войны за Нагорный Карабах.